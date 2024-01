Eu queria escrever sobre Asas do Desejo. O belíssimo filme do Wim Wenders é destaque desta quinta-feira (dia 25) na programação do Cinema de Verão, na Tem Gente Teatrando. Em preto e branco, Wenders conduz o espectador pela imensidão da vida, através de um olhar poético, no limiar da morte iminente.