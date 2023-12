Cá entre nós, literatura e vinho é uma saborosa combinação. Pensando em explorar as nuances dessa relação, a escritora paulista, residente em Caxias, Tatiana Barduco, lança no sábado (9), o livro Vinho versus Fênix: A Poesia do Vinho no Sul. A sessão de autógrafos ocorre na Amendoeira Chocolaterie, no Pátio Eberle, entre às 10h e 13h30min.