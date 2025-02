Vinícola do Vale dos Vinhedos, com filial em Napa Valley, espera triplicar as vendas online com novo site

Depois de lançar, no final do ano passado, o agendamento por meio de inteligência artificial , a vinícola Foppa & Ambrosi agora está de site novo, o loja.foppaeambrosi.com.br

O e-commerce foi reformulado e está alinhado às tendências de mercado. Com a novidade, a direção quer focar ainda mais no consumidor final e triplicar as vendas online.

A vinícola do Vale dos Vinhedos tem filial em Napa Valley, nos Estados Unidos. Em 2024, Lucas Foppa, um dos proprietários da empresa, recebeu a distinção de Personalidade do ano pela Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS).