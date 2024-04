A Tenuta Foppa & Ambrosi, reconhecida pela excelência dos rótulos e pela produção na Califórnia, inovou mais uma vez. A vinícola de Garibaldi está dentro da Cia do Sono, de Porto Alegre. As duas marcas fecharam uma parceria para abertura de um wine bar dentro da loja de colchões da Rua Quintino Bocaiúva. O bar abriu as portas na última semana.