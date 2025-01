Que tal colher uvas à noite e ganhar um vinho exclusivo? Conheça o serviço oferecido por vinícola de Bento

Agenda aberta para a colheita noturna na Vínicola Larentis, em Bento. Cleber Brauner / Divulgação

(Colaborou Pedro Zanrosso)

Neste sábado (1°), a Vinícola Larentis, de Bento Gonçalves, dá início ao calendário 2025 da Colheita Noturna.

A experiência de colher uvas à noite e oferecer um jantar exclusivo aos turistas começou em 2013, mas a prática é antiga.

De acordo com a família Larentis, que está na quinta geração de viticultores, as primeiras colheitas por lá começavam antes do sol nascer. Era para manter a qualidade da uva, antes que o mormaço do verão atingisse os frutos em uma época de pouca tecnologia.

O evento é restrito a, no máximo, 25 pessoas. Depois da recepção e do tour com os enólogos da casa, a colheita ocorre no vinhedo Arcângelo, o mais antigo da propriedade, com 140 anos.

O jantar harmonizado com música ao vivo mistura as culinárias portenha e italiana. É assinado por Gheyler Parrillero, campeão do Arte na Brasa do ano passado.

E ainda não acabou. Um ano e meio depois de participar da experiência, o cliente recebe em casa uma garrafa do vinho elaborado com as uvas colhidas por ele na noite do evento.