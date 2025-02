Homem trans é torturado e morto no estado de Nova York

Um homem transgênero foi assassinado no estado de Nova York, nordeste dos Estados Unidos, depois de ter sofrido semanas de torturas e pelo menos cinco suspeitos foram presos pelo crime, informou a polícia.

O corpo da vítima, identificada como Sam Nordquist, de 24 anos, foi encontrado em 13 de fevereiro em um campo perto de Canandaigua, no condado de Ontário, estado de Nova York.

O Escritório do Médico Legista do condado de Monroe fará a autópsia para confirmar a causa da morte de Sam.

A organização LGBTQ The New Pride Agenda expressou consternação pelo crime em suas redes sociais: "Estamos devastados e revoltados com o assassinato horroroso de Sam Nordquist, cuja vida foi brutalmente arrancada na região de Finger Lakes depois de semanas de torturas".