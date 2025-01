Fundo Social da Sicredi Pioneira está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 7 de março as inscrições para a edição de 2025 do Fundo Social da Sicredi Pioneira. Desde 2015, o projeto apoia ações desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos em 21 municípios da área de atuação da cooperativa.

Para tirar dúvidas sobre o regulamento do Fundo, vão ocorrer três encontros online: um sábado (1), às 19h, um no dia 12, às 13h30min, e um no dia 27, às 9h. Os links podem ser acessados no site do programa.