No Festuris Gramado, governador prova famoso canudinho doce de Caxias do Sul 

O governador Eduardo Leite provou os famosos canudinhos de Galópolis durante passagem ao estande da prefeitura de Caxias do Sul no Festuris nesta sexta-feira (8). Recheados com creme doce e produzidos por uma padaria do bairro caxiense, eles viraram sensação entre os moradores da cidade. Leite também foi presenteado com dois vinhos: um rosé da Vinícola Tradição e um tinto da Vinícola Tonet.