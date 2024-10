Com investimento de R$ 2 milhões, complexo cultural e gastronômico abre as portas em Caxias do Sul

Com investimento de R$ 2 milhões, um novo espaço cultural e gastronômico abre as portas em Caxias do Sul no próximo sábado (26). Junto ao campus-sede da Universidade de Caxias do Sul, o Beco do Dude reunirá as marcas Dude Coffee, com cafés especiais; Dude Brewing, com cervejas artesanais; e a novidade Rango do Dude, com lanches feitos na hora.