O espaço que abrigou o tradicional Juranda's, bar que funcionou junto ao campus-sede da Universidade de Caxias do Sul e fechou há três anos, se prepara para receber um novo empreendimento. O Beco do Dude irá reunir marcas criadas pelos empresários Guilherme Dossin, Jocemar Gross e Luciano Vargas: Dude Coffee, com cafés especiais; Dude Brewing, com cervejas artesanais; e a novidade Rango do Dude, com lanches feitos na hora.