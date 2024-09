Prestes a completar três anos — o aniversário é em outubro —, o Hubb Residencial Sênior está com espaço mais amplo. Um novo andar foi inaugurado com 22 suítes, totalizando 72 no prédio. Cada um tem 25 metros quadrados com luz natural, sacada com proteção, ar condicionado, frigobar, televisão à cabo e internet.