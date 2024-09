O Trem do Pampa, atrativo turístico lançado em julho, será o case da 8ª edição da Noite do Turismo, em Nova Petrópolis. O encontro ocorre na quarta-feira, às 19h, no Auditório do Espaço Sicredi e irá comemorar o Dia Internacional do Turismo, celebrado em 27 de setembro.