Há expectativa com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (6). Ele estará em Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio. A presença é aguardada não apenas como gesto de solidariedade — importante, sem dúvida —, mas com a perspectiva de boas notícias para a economia do Estado.