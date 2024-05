Assim como fez nas enchentes de 2023, quando conseguiu R$ 1 milhão para micro e pequenas empresas do Vale do Taquari, o Sebrae RS irá destinar recursos para os atingidos do desastre ambiental no Estado que acaba de completar duas semanas. A estimativa inicial é de que cerca de 600 mil micro e pequenas empresas tenham sido afetadas desta vez, o equivalente a 40% do total de empreendimentos.