Com as perdas nas lavouras provocadas pelas fortes chuvas — ainda não é possível quantificar, mas é expressiva especialmente entre as folhosas —, a Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul (Caaf) terá dificuldade em atender aos seus clientes durante os próximos dias. A cooperativa irá priorizar nesta quinta-feira (2) a entrega em hospitais.