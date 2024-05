Condições climáticas adversas são sempre uma preocupação para quem planta e a chuva intensa desta semana já traz prejuízos aos produtores caxienses. A localidade de Sebastopol, no distrito de Vila Cristina, por exemplo, tem perdas significativas, conforme o diretor- executivo da secretaria da Agricultura, Rudimar Menegotto. As folhosas, como alface, são as mais atingidas, mas há também impacto na produção de melão.