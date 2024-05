Na semana do Dia do Trabalhador, o Fort Atacadista de Caxias do Sul realiza uma campanha de contratação de pessoas com mais de 50 anos. A unidade do Grupo Pereira, aberta em janeiro, tem 50 vagas exclusivas para esse público. Os interessados devem levar currículo até domingo (5) na loja localizada na Rua Tronca, no endereço da antiga Robertshaw.