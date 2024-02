A Rands, marca de serviços financeiros e digitais da Randoncorp, quer se aproximar do público apaixonado pelo automobilismo e, para isso, é a nova patrocinadora do piloto Jaidson Zini na temporada 2024 da Copa Truck. A parceria com o integrante da equipe ASG vale para todas as etapas da competição, que tem início no próximo 17 de março, em Campo Grande (MS).