Pela primeira vez, Bento Gonçalves sedia dois importantes eventos do calendário da Associação Gaúcha de Supermercado (Agas): a festa do Ranking Agas, no dia 8 de abril, e a Convenção Regional de Supermercados, nos dias 9 e 10 de abril. O primeiro mostra o desempenho dos grupos varejistas do segmento e reconhece empreendedores com o Troféu Supermercador.