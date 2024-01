Falta menos de um mês para o Fort Atacadista de Caxias do Sul abrir as portas. A loja, localizada na Rua Tronca, 1.370, no Bairro Exposição (no terreno na antiga Robertshaw), inaugura no próximo dia 31. As obras a unidade, a terceira do Grupo Pereira no Estado, estão na reta final — a rede está presente em Canoas e Viamão.