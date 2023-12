A Magnani Luz e Energia termina o ano com crescimento de 20% no faturamento. Para 2024, a expectativa é positiva, com projeção de avanço de 30% na receita. Para o gerente comercial da empresa, Everton Rodrigues, tudo leva a crer que o mercado de energia solar vai retomar com força no próximo ano com a queda dos juros e já dissipada a insegurança inicial do Marco Legal: