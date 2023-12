No interior de Caxias do Sul, uma família aposta, há cerca de 10 anos, na recria de perus. Os Cattuzzo começaram com peru de corte e logo se especializaram nas matrizes da ave que é símbolo das ceias natalinas. Neste 2023, a granja Nossa Senhora Aparecida, localizada em São Gotardo de Vila Seca, passou por uma ampla modernização para garantir biossegurança ainda maior dos aviários.