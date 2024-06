É tempo de definir os nomes a vice que faltam na eleição para prefeitura de Caxias

Há quatro chapas colocadas para a eleição à prefeitura em Caxias do Sul. Duas delas já estão completas: a que reúne partidos de direita, com a dobradinha Maurício Scalco (PL) e Gladis Frizzo (PP), e a chapa da frente de centro-esquerda, com Denise Pessôa (PT) e Alceu Barbosa Velho (PDT). Já falta menos de um mês para iniciar-se o período das convenções partidárias, que é curto: se estende de 20 de julho a 5 de agosto. Tudo passa a ser mais rápido no calendário eleitoral. O tempo voa.