O prefeito Adiló Didomenico explicou à coluna nesta quarta-feira que o projeto que pedia autorização para contratar operação de crédito de R$ 40 milhões para recuperação da pavimentação asfáltica de 66 vias, aprovado terça-feira pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, não foi enviado antes ao Legislativo porque, no ano passado, havia “outras prioridades”. Ele afirmou que a solicitação da equipe técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos para recuperação da pavimentação chegou a ele no ano passado. Mas ressaltou a necessidade de direcionamento de recursos para outras demandas com financiamentos contratados (veja as frases do prefeito, abaixo).