Polícia Civil investiga morte de idoso após afogamento em clube de Passo Fundo

Ivo Casagranda tinha 74 anos e mantinha rotina saudável em Passo Fundo. Arquivo Pessoal / Divulgação

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios (DHPP) de Passo Fundo, vai investigar a morte de Ivo Casagranda, idoso que morreu depois de se afogar na piscina do Clube Recreativo Juvenil.

A família do homem de 74 anos registrou o caso na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) logo após a morte, na madrugada de terça-feira (21). Agora, a DHPP vai verificar as circunstâncias do afogamento e se há responsabilidade do clube.

O afogamento ocorreu por volta das 17h35min de sábado (18), em uma das piscinas térmicas do clube. Pessoas que estavam no local não souberam relatar como o afogamento iniciou. Algumas testemunhas disseram que viram quando Ivo submergiu, mas que ele não voltou à superfície.

No boletim de ocorrência, a esposa de Casagranda relata que o clube ligou para informar que o marido havia se afogado na piscina. A instituição acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou uma ambulância para o resgate.

A mulher foi orientada a comparecer no local para retirar os pertences de Ivo e, ao chegar no clube, foi informada de que o homem fora levado ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Ao entrar em contato com a emergência do hospital, a família soube que Ivo estava em estado grave. Em seguida, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu até sua morte, na madrugada de terça.

Incidente ocorreu em uma das piscinas térmicas do clube. Clube Recreativo Juvenil / Divulgação

Morte foi por afogamento, diz atestado de óbito

Familiares relataram à reportagem de GZH Passo Fundo que os exames realizados no hospital não indicaram causa de morte relacionada a problemas cardíacos ou um acidente vascular cerebral.

A causa principal foi dada como insuficiência respiratória causada por grande quantidade de água nos pulmões, sugerindo que Ivo ficou submerso na piscina por mais de um minuto antes de ser resgatado.

Casagranda era sócio do clube há mais de 40 anos. Segundo a família, não havia salva-vidas no momento do acidente. Eles afirmaram que o clube não ofereceu apoio durante a internação, o que foi classificado como "descaso".

Apesar do complexo da piscina térmica contar com câmeras de videomonitoramento, o local do afogamento não estava coberto pelas filmagens.

O que diz o clube

Questionado, o Clube Recreativo Juvenil afirmou que a piscina onde o idoso se afogou tem cerca de 1,30 metro de profundidade e é utilizada para exercícios como hidroginástica e natação.

Ademais, a instituição preferiu não dar detalhes ou se posicionar sobre o caso.

"Estava bem e saudável", diz família

Familiares de Ivo contaram à reportagem que o idoso era conhecido e admirado na comunidade. Ele era casado há mais de 40 anos e tinha dois filhos.

No dia a dia, tinha uma rotina saudável e independente, com jogos de bocha e cartas com os amigos, além de frequentar o clube para atividades físicas.

— Nosso pai estava bem e saudável. Não esperávamos uma tragédia dessa — afirmou um dos filhos.

— Ele merecia mais respeito, não um descaso completo. Queremos saber o que realmente aconteceu naquele momento e por que não havia ninguém para ajudar quando ele mais precisou.