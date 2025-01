Imagens obtidas pela polícia mostram menina em piscina de clube e tentativa de resgate após afogamento

Imagens obtidas e divulgadas pela Polícia Civil mostram momento em que menina é socorrida após afogamento. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil analisa imagens do momento em que Rafaella Parodi de Azevedo, oito anos, se afogou em uma piscina da Associação Comunitária Parque dos Maias (Acopam), na zona norte de Porto Alegre. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A morte aconteceu no sábado (18).

Um frame do vídeo mostra justamente o momento em que a menina é cercada, na tentativa de salvamento (veja a imagem acima). A RBS TV ainda obteve acesso a gravações anteriores ao incidente, em que a criança aparece brincando na piscina (assista abaixo).

De acordo com a delegada Alice Fernandes, responsável pela 3ª Delegacia da Criança e do Adolescente de Porto Alegre, as imagens foram entregues pelo representante da Acopam e confirmam que havia um guarda-vidas no local. Segundo a investigação, o homem era qualificado para atuar.

— A gente pretende analisar com mais cuidado. De modo geral, é possível ver quando se dá o fato, a presença dos familiares ao redor da menina, o momento em que ela é colocada na borda da piscina e o guarda-vidas se deslocando em sua direção, além de toda a mobilização dos populares ao redor — diz a delegada.

Conforme a delegada, a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da menina e, para isso, ouve familiares e testemunhas. A mãe e o padrasto da menina já prestaram depoimento, assim como o responsável pela Acopam.

A associação divulgou um posicionamento nesta quinta-feira, informando que "está colaborando com as investigações visando esclarecer os fatos ocorridos no dia 18/01/2025, no interior da Associação" (leia a íntegra do comunicado abaixo).

Relembre o caso

Rafaella Parodi de Azevedo tinha oito anos. Família / Arquivo Pessoal

Rafaella estava na piscina da associação de moradores com a mãe e o padrasto quando se afogou. Segundo relato da mãe, Fernanda Parodi, a criança avisou que iria entrar na água e, logo depois, se afogou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a menina foi levada por familiares até o Hospital Cristo Redentor, onde morreu. O hospital confirmou a morte por afogamento.

— Estamos aguardando os prontuários médicos do atendimento do Hospital Cristo Redentor. Também oficiamos ao Samu para questionar acerca do deslocamento, de como foi o chamado — afirma a delegada Alice Fernandes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, "o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento dentro dos protocolos estabelecidos no caso ocorrido".

Nota da Acopam:

"A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARQUE DOS MAIAS (ACOPAM), por intermédio de suas advogadas Lidiane Rossato Issi e, Thalia Strieder Ribeiro, informa que está colaborando com as investigações visando esclarecer os fatos ocorridos no dia 18/01/2025, no interior da Associação.

Nesta quarta-feira (22/01/2025) foram apresentadas na Polícia Civil as imagens das câmeras de segurança do local, que confirmam a versão narrada pela Associação, evidenciando a presença de Guarda-Vidas qualificado, e atendimento prestado.