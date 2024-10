A Polícia Civil de Tapejara, no norte do Estado, investiga o caso de um paciente que precisou de internação médica após passar por uma lipoaspiração de papada. O caso aconteceu no dia 4, em um consultório odontológico, e foi registrado na quinta-feira (17). Durante o procedimento, o paciente teve um sangramento e ficou internado por uma semana em hospitais da região.