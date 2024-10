Noroeste do RS Notícia

Polícia busca grupo que sequestrou motorista e roubou carga com banheiras em Cruz Alta

Brigada Militar recuperou a carga em chácara do bairro São José horas depois do assalto. Condutor foi liberado ainda no sábado

27/10/2024 - 15h00min Atualizada em 27/10/2024 - 15h00min