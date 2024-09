O déficit de servidores no Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul é um problema que persiste. A informação é do Sindicato dos Servidores da Perícia do RS (Sindiperícias). Segundo o órgão, o quadro, que deveria ser de 1,7 mil peritos, atualmente é de menos de mil. O resultado é a demora no atendimento das ocorrências.