Entre Marau e Passo Fundo Notícia

Homem é preso após jogar pacotes de drogas na rodovia enquanto fugia da BM no norte do Estado

Policiais da Patrulha Rural do 3ºRPMon realizaram a abordagem do suspeito e encontraram no veículo uma porção de cocaína, quatro porções de maconha, um telefone celular e R$ 150

06/07/2024 - 08h46min