Um ataque a tiros, ocorrido na noite de domingo (3), na Rua Rua Antônio Moretti, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, causou a morte de um homem de 33 anos. A vítima, segundo a Brigada Militar, estava em casa com o pai, de 57 anos, que também foi atingido. As vítimas foram identificadas como Júlio César Pasquali dos Santos (33) e Gilmar Alves dos Santos (57).