Fim da gotinha Notícia

Novo esquema de vacinação contra a poliomielite começa em Passo Fundo na próxima segunda-feira

Novo sistema do Ministério da Saúde estabelece o uso do imunizante injetável contra o vírus em todas as doses do esquema vacinal

30/10/2024 - 12h05min Atualizada em 30/10/2024 - 12h46min