Cerca de cem pessoas participaram da primeira edição do Encontro Rosa, promovido pelo Núcleo de Cuidados Integrativos (NCI) do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em parceria com o Sesc. O evento aconteceu na tarde deste sábado (26), no Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango em Passo Fundo, no norte gaúcho.