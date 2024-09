O cooperativismo e seu compromisso com a sustentabilidade

O cooperativismo, em sua essência, é um modelo de negócio que visa o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável das comunidades. E quando falamos em sustentabilidade, imediatamente lembramos dos desafios ambientais. As mudanças climáticas chamam ainda mais a atenção para o tema, que já pauta as ações de muitas cooperativas. O cooperativismo tem uma ligação estreita com o meio rural, e as comunidades do interior dependem diretamente de um meio ambiente equilibrado para prosperar.