Projeto de duplicação da BR-285 em Passo Fundo avança após análises de rocha e solo

No processo de sondagem rotativa, equipes de engenharia estudam quais as camadas de solo e rocha no trecho, em especial nas áreas que envolvem estruturas como o viaduto sobre a ferrovia e a ponte sobre o Rio Passo Fundo. O objetivo é preparar o terreno para a execução das obras.

Com orçamento estimado em R$ 290 milhões, a duplicação do trecho urbano da BR-285, em Passo Fundo, visa melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança em um dos principais corredores rodoviários do Rio Grande do Sul. O investimento foi previsto no Novo PAC do governo federal em março de 2024.