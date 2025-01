Novo quartel do Corpo de Bombeiros deve ser entregue até o final de fevereiro

O novo quartel do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo está em fase de conclusão e tem a entrega da obra prevista para o final de fevereiro . A data ainda não foi definida.

Atualmente o novo prédio recebe a instalação de portas, forros em gesso e parte elétrica. Móveis, ar condicionados e comunicação visual do prédio já foram licitados.

— A ideia é que tudo esteja pronto e operando até o final de fevereiro . A previsão se mantém. A empresa já está no final dos acabamentos da obra — afirma o tenente-coronel Alessandro Vicente Bauer, comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo.

Localizado entre a Avenida Brasil e a Rua Dr. Bozano, no bairro Petrópolis, as obras contam com investimento é de cerca de R$ 3,5 milhões.