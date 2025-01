Jovem encontrada morta em Machadinho é sepultada na Serra

Foi sepultada na manhã desta terça-feira (28) em Esmeralda , na Serra Gaúcha, a jovem Marina Martins Lemos , 25 anos, encontrada morta dentro de casa na tarde de domingo (26), em Machadinho , no norte do Estado.

Conforme a delegada Clarissa Demartini, responsável pelo caso, o corpo de Marina foi encontrado por vizinhos, que acionaram a Brigada Militar. Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima com ferimentos de faca no pescoço.