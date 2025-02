Defensoria protocola ação civil pública contra a Corsan, prefeitura de Passo Fundo e Estado após relatos de cobranças abusivas

A Defensoria Pública do RS protocolou no final da tarde desta sexta-feira (14) uma ação civil pública contra a prefeitura de Passo Fundo, o Estado e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) em razão dos valores cobrados pela instituição e das recorrentes reclamações sobre o serviço de abastecimento de água e de coleta de esgoto.

— As denúncias que chegaram à Defensoria são muito graves. Pessoas de baixa renda que estão pagando faturas de mais de R$ 1 mil mensais — disse Camila.

Ainda no início da semana, a Corsan revisou as contas de 59 moradores do bairro Jaboticabal em Passo Fundo. Desses, informou que apenas três apresentaram algum tipo de inconsistência. Outros 1,3 mil ainda estão em análise.