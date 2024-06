O Talks Encontro de Negócios convida a comunidade para acompanhar uma discussão sobre hábitos de consumo no Rio Grande do Sul, em Erechim e Passo Fundo, nesta semana. A programação é promovida pelas Câmaras dos Dirigentes Lojistas (CDL) das duas cidades do norte gaúcho na terça (11) e quarta-feira (12).