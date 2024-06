Apesar de estar acima da média nacional de reciclagem, Passo Fundo ainda está longe do ideal no reaproveitamento de resíduos sólidos. Na cidade, apenas 6% desses itens são reciclados — enquanto no país o percentual é de 4%. Os números ganham evidência nesta quarta-feira (5), data em que é marcado o Dia Nacional da Reciclagem junto ao Dia Mundial do Meio Ambiente.