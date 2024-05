Duas semanas após o nascimento do pequeno Théo Vitório, Liliane Severgnini Pinheiro lembra os momentos de angústia vividos durante a operação de resgate, feita no dia 3 de maio, para que pudesse dar à luz em segurança. Moradora de São José do Herval, no norte do RS, ela e o marido precisaram do apoio de uma equipe da Brigada Militar (BM) após o acesso à residência do casal ser bloqueado em decorrência das chuvas. Foi durante o resgate de Liliane que aconteceu o desparecimento do sargento aposentado João Luiz Ornel dos Santos.