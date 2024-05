A tragédia no Rio Grande do Sul comove e movimenta ações de solidariedade. Em Santa Rosa, na Região Noroeste, a Campanha Rota do Bem arrecadou mais de 70 toneladas de donativos para os municípios mais afetados pelas fortes chuvas no Estado. Neste sábado (11), um ponto extra de arrecadação será montado na Praça da Bandeira das 8h às 17h.