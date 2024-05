Moradores de pelo menos 200 casas começaram a sair de suas residências em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, nesta quinta-feira (2). O pedido de evacuação veio depois que a prefeitura do município de 77 mil habitantes alertou, no início da tarde, sobre o possível rompimento do Lago do Cisne, localizado na sede campestre da Sociedade Esportiva e Recreativa Cisne, na RS-344.