O campus Santa Teresinha da Atitus Educação, em Passo Fundo, passou a ser um ponto oficial de coleta de doações aos atingidos pelas enchentes no RS, na segunda-feira (13). Todos os donativos recebidos no local serão recolhidos pela Defesa Civil e entregues às famílias afetadas pela tragédia climática que causa mortes e estragos no Rio Grande do Sul desde o fim de abril.