As buscas pelas supostas cobras sucuris avistadas no Rio Ijuí continuam nesta quarta-feira (17) em Roque Gonzales, no noroeste gaúcho. O Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) começou a operação no domingo (14), mas os agentes não identificaram a presença do réptil ou indícios de que pudesse ter circulado nas margens do lago até o momento.