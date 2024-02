A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, atualmente, um bilhão de pessoas no mundo convivem com algum tipo de doença neurológica, como sequelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC), o Parkinson, o Alzheimer e outros tipos de demência. Geralmente associados a pessoas mais idosas, esses transtornos têm afetado também uma parcela mais jovem da população.