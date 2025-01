Técnico do Ypiranga reclama de pênalti não marcado contra o Avenida: "VAR manipulou"

Felipe Marques sofreu uma falta na entrada da grande área. Reprodução, Youtube de GZH

Uma das únicas movimentações no empate em 0 a 0 entre Avenida e Ypiranga foi um possível pênalti não marcado para o time de Erechim. Em entrevista coletiva após a partida deste domingo (26), o técnico do Canarinho lamentou a decisão do árbitro.

O lance de revolta da comissão técnica do Canarinho aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. Felipe Marques foi derrubado na linha da grande área, e o juiz Lucas Guimarães Rechatiko Horn chegou a assinalar penalidade máxima. Contudo, com auxílio do VAR, reverteu a decisão inicial.

— Tivemos muito volume de jogo no segundo tempo, só uma equipe jogou. Acho que eu nem preciso falar sobre a frustração que nós estamos porque era para termos conquistado os três pontos com um pênalti claríssimo a nosso favor. É lamentável. Infelizmente o VAR veio para auxiliar, só que só o VAR está tomando a decisão. O árbitro deu um pênalti claro. O VAR manipulou e tirou o pênalti alegando que teve uma falta dentro da área antes. Eles não souberam nem me responder onde — disse Matheus Costa.

O treinador também avaliou a pouca produtividade no setor de criação do Canarinho, que ainda não conseguiu balançar as redes no Gauchão:

— Eu vejo que nossa equipe não impôs o nosso jogo, mas o Avenida também não teve chances claras, com exceção do gol anulado, que estava muito impedido. Tivemos alguns erros de saída de bola, que a gente estava posicionado para atacar e acabávamos perdendo a bola para o Avenida, e isso fez com que não conseguíssemos encaixar nosso estilo de jogo.

Com o resultado, o Ypiranga conquistou o primeiro ponto no Estadual, mas segue na lanterna do Grupo B, atrás de Internacional, Caxias e Pelotas.