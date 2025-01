Ypiranga cria pouco e empata com o Avenida na segunda rodada do Gauchão

Equipes se enfrentaram no Estádio dos Eucaliptos. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Assim como na estreia, o Ypiranga não conseguiu criar oportunidades para conquistar a primeira vitória no Gauchão 2025. Neste domingo (26), o Canarinho empatou em 0 a 0 com o Avenida, em Santa Cruz do Sul .

Com o resultado, ambas as equipes conquistaram o seu primeiro ponto. O Ypiranga é lanterna do Grupo B, enquanto o Avenida é o último colocado da Chave A.

Na quarta-feira (29), às 19h, o Canarinho recebe o São Luiz, no Estádio Colosso da Lagoa. Já o Periquito visita o Pelotas na quinta-feira (30), às 20h.

O jogo

O Avenida iniciou a partida pressionando o Ypiranga. Logo aos 5 minutos, Michel balançou a rede para os donos da casa, mas o árbitro da partida assinou impedimento na jogada.

Aos 21, Matheus Martins recebeu na entrada da área e, na divida com o goleiro Édson, finalizou para fora, desperdiçando a chance de abrir o marcador para o Avenida.

Se minutos depois, a partida precisou ser paralisada por 21 minutos. Um dos refletores do Estádio dos Eucaliptos superaqueceu e ambas as equipes precisaram aguardar a normalização para a bola voltar a rolar.

Depois da parada, o Ypiranga voltou melhor, no entanto, não conseguiu trabalhar suas saídas de bola. As únicas chegadas do time de Erechim foram em contra-ataques e finalizações de fora da grande área. Nenhuma delas levou perigo ao goleiro Rodrigo Mamá.

O intervalo entre Avenida e Ypiranga teve duração de 25 minutos. Durante a pausa, faltou luz novamente no Estádio dos Eucaliptos e, na volta, o VAR demorou para ser reestabelecido. Assim, ambos os times precisaram aguardar a volta do sistema para voltarem a jogar.

Depois disso, mais uma paralisação, dessa vez por 6 minutos. Felipe Marques sofreu falta na linha da grande área. No momento do lance, o árbitro da partida assinalou pênalti para o Ypiranga, mas na revisão do VAR, voltou atrás e marcou falta.