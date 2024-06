Após 30 dias sem jogar, o Ypiranga está pronto para voltar a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (30), às 16h, o Canarinho recebe o Figueirense no Estádio Colosso da Lagoa, em partida válida pela quarta rodada do torneio. Trata-se de um dos quatro jogos da equipe gaúcha que foram remarcados por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul.