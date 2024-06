A tarde desta quinta-feira (30) foi especial para Jhonatan Ribeiro. No dia em que completou 50 jogos com a camisa do Ypiranga, o atacante marcou o gol que decretou a vitória auriverde sobre o Figueirense, por 1 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa, em confronto adiado pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.